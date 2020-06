Contagio, a Carpi l'unico nuovo caso. Guarigioni ormai ultimate

Dei 44 nuovi casi di Covid-19 individuati nelle scorse ore in Emilia-Romagna, soltanto uno è modenese. Si tratta di un cittadino ci Carpi, asintomatico, che si trova isolato a casa a scopo precauzionale. La nostra provincia conferma dunque i numeri tra i più contenuti dell'intera regione in questa fase discendente (se non già quasi dissolta) dell'epidemia.

Gli infetti da fine febbraio ad oggi sono quindi 3.945, di cui 473 deceduti.

Sono invece 3.401 le persone guarite clinicamente, di cui 3.376 con anche il doppio tampone negativo. Mancano cioè appena 25 persone in attesa della conferma definitiva della guarigione. Oggi si sono aggiunti 1 nuovo guarito clinicamente e 3 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Sono circa settanta i casi attivi, quasi tutti asintimatici.