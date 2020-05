Contagio, un nuovo caso a Modena. Deceduta una donna di Pavullo

Dopo la giornata a quota zero di ieri, come era purtroppo prevedibile, il bollettino odierno per la provincia di Modena non può confermare il traguardo. Si registra infatti un nuovo caso di positività nel capoluogo, per un totale di 3.896 casi da febbraio ad oggi.

Si conta anche un nuovo decesso, una 78enne di Pavullo nel Frignano. Il conto delle vittime positive al covid-19 sale così a 465.

Si aggiungono poi 27 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 44 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3.083 le persone guarite clinicamente, di cui 2.880 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi in provinia sono ora poco più di 400.