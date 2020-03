Record di nuovi casi positivi a Modena. Le vittime salgono di altre 11

Secondo i dati diffusi oggi dalla Regione e poi dall'Azienda Usl di Modena, la giornata che sta per concludersi si configura come la peggiore dal punto di vista dell'aumento dei tamponi positivi in provincia di Modena. Ben 199 nelle ultime 24 ore, che fanno così salire a 1.354 i pazienti covid-19 seguiti dalla sanità modenese. Dei nuovi casi 57 sono ricoverati nei vari reparti degli ospedali della provincia (6 dei quali in Terapia Intensiva), mentre 136 si trovano a casa con sintomi non troppo gravi.

Questo il dettaglio del comune di residenza dei pazienti la cui positività al coronavirus è stata riscontrata tra ieri sera e stamattina (i dati sono sempre aggiornati alle ore 12 di ogni giorno): Campogalliano 1, Carpi 28, Castelfranco E. 6, Castelnuovo R. 5, Cavezzo 1, Concordia 4. Finale Emilia 3, Formigine 11, Lama Mocogno 1, Maranello 6, Mirandola 4, Modena 44, Montefiorino 1, Nonantola 2, Novi 7, Palagano 1, Pavullo 6, Polinago 2, Ravarino 1, San Felice S/P 19, San Possidonio 3, San Prospero 2, Sassuolo 17, Savignano S/P 2, Serramazzoni 3, Soliera 3, Spilamberto 4, Vignola 3. Non residenti in provincia 9.

Sono inserite nel conteggio regionale anche 11 persone decedute, che portano a 93 il numero complessivo delle vittime. Si tratta di un 62enne di Carpi, un 77enne di Fiorano, una 66enne di Soliera, una 70enne di Novi, un 79enne e una 92enne di Modena, un 83enne di Serramazzoni, un 87enne di Castelfranco Emilia, un 89enne di San Felice sul Panaro. Decedute anche una 77enne di Castelnuovo Rangone e una 75enne di Soliera il cui tampone è stato refertato solo oggi.

Sale di 3 unità il conto dei guariti, che offi sono 38 in provincia. Risiedono a: Carpi 15, Castelnuovo R. 2, Concordia 1, Fanano 1, Maranello 1, Modena 6, Novi 1, Pavullo 1, San Prospero 1, Sassuolo 3, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 2. Non residenti in provincia o non noto 2.