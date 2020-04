Contagio, il bollettino. A Modena 3 decessi e 19 nuovi casi

Prosegue la discesa dei pazienti positivi al covid, sia in numeri assoluti che in termini percentuali. I dati forniti oggi dall'Ausl parlano di soli 19 tamponi positivi in più rispetto a ieri, per un totale provinciale di 3.538. Un calo sempre più significativo che continua a dare ossigeno - in termini metaforici - ai reparti ospedalieri, dove ormai i nuovi ricoveri giornalieri si contano sulla punta delle dita. Dei casi odierni 17 si trovano in isolamento domiciliare, mentre solo due sono ricoverati in ospedale, nessuno in Terapia Intensiva.

Sono 9 i comuni in cui si registrano contagi nelle ultime 24 ore: Carpi 2, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Modena 3, Pavullo 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 1. Completano il quadro 3 cittadini non residenti in provincia di Modena.

Dopo la giornata di ieri in cui si era registrato un unico decesso, oggi le persone decedute e positive al covid-19 sono tre: un 64enne di Pavullo nel Frignano, un 73enne di Formigine e una 82enne di Sassuolo. Le vittime accertate dal sistema sanitario sono ad oggi 392.

Procede poi con un nuovo balzo di 50 guarigioni il conto di chi ha ormai superato i sintomi della malattia, cui si aggiungono oggi 43 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1489 le persone guarite clinicamente, di cui 1047 con anche il doppio tampone negativo.