Contagio, ancora un nuovo caso e un decesso in provincia di Modena

Anche oggi i numeri del contagio in provincia di Modena ricalcano perfettamente quelli di ieri. Un nuovo caso di positività e un ulteriore decesso. Nella giornata di ieri, domenica, a Modena così come in tutta la regione è stato eseguito un numero relativamente basso di tamponi, meno della metà di quanti vengono eseguiti mediamente ogni giorno.

Il nuovo caso positivo riguarda una persona residente a Maranello, che si trova in isolamento domiciliare. Si tratta del tampone numero 3.897 accertato sul territorio.

Il decesso si verifica invece ancora una volta in Appennino: si tratta di un 98enne di Polinago. le vittime accertate salgono così a 466 da febbraio ad oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono 8 nuovi guariti clinicamente e 26 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3.091 le persone guarite clinicamente, di cui 2906 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi sono circa 400.