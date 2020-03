Bollettino provinciale: altre 14 vittime e 179 casi. Ma raddoppiano i guariti

Seppur in termini percentuali la crescita del contagio in provincia stia lentamente rallentando, i numeri continuano a rimanere molto preoccupanti in termini assoluti. Specialmente sul fronte dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono decedute ben 14 persone positive al covid-19. Dall'inizio dell'emergenza le vittime sono state 107.

Oggi il drammatico bollettino contempla il decesso di: una 84enne, un 75enne e un 81enne di Formigine; un 76enne e una 87enne di Modena; un 81enne di Carpi, una 78enne di Maranello, un 82enne di Fiorano Modenese, una 89enne di Nonantola, un 71enne di Castelfranco Emilia e un 71enne non residente in provincia. A questi si aggiungono una 93enne mirandolese, una 76enne carpigiana e un 80enne fioranese la cui positivià è stata riscontrata solo oggi.

I nuovi contagiati sono 179, cifra che fa salire così il totale a 1.533 i casi positivi. I nuovi tamponi positivi riguardano 135 persone in isolamento domiciliare e 42 che risultano invece ricoverate, due delle quali in Terapia Intensiva.

Il dettaglio delle nuove positivià comune per comune: Bastiglia 3, Bomporto 2, Camposanto 1, Carpi 26, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 9, Castelvetro 3, Cavezzo 4, Concordia 3, Finale Emilia 2, Fiorano M. 14, Formigine 14, Frassinoro 1, Maranello 7, Medolla 1, Mirandola 4, Modena 28, Nonantola 3, Novi 4, Palagano 1, Pavullo 2, Prignano 4, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, Sassuolo 11, Soliera 2, Spilamberto 1, Vignola 6. Non residenti in provincia 9.

Quantomeno è finalmente in netta crescita il dato relativo alle comunicazioni di gauarigione: In totale alla data di oggi sono 66 le persone guarite clinicamente, con alcune variazioni dovute a correzioni di residenza o di azienda sanitaria, di cui 16 con anche il doppio tampone negativo.

