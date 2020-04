Contagio. Oggi a Modena 24 nuovi casi e 2 decessi

Si conferma, anche e sopratutto nel numero dei decessi, il calo sensibile che la provincia di Modena sta vivendo in questa seconda parte di settimana. Oggi si registrano 24 nuovi tamponi positivi, per un totale di 3.562. Segnaliamo che ben 7 sono persone residenti fuori provincia ma prese in carico dalla nostra Ausl.

I nuovi positivi ricoverati sono 6, mentre sono 18 quelli in isolamento domiciliare con sintomi lievi. Questi i comuni di residenza: Camposanto 1, Carpi 1, Castelvetro 1, Concordia 1, Fiorano M. 1, Formigine 1, Mirandola 1, Modena 2, Montese 1, Pavullo 1, Savignano S/P 1, Spilamberto 2, Vignola 3. Non residenti in provincia 7.

Anche le guarigioni continuano a dare segnali incoraggianti e anche oggi se ne registrano 38, ma soprattutto arrivano ben 74 conferme sui guariti con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1.532 le persone guarite clinicamente, di cui 1.120 con anche il doppio tampone negativo

Dopo lunghe settimane in cui il bollettino dei positivi deceduti si attestava su una media di dieci al giorno, ora i numeri sono più clementi, per quanto l'obiettivo dei "decessi zero" è purtroppo non così vicino. Nelle ultime 24 ore sono decedute due persone, entrambi residenti a Carpi: un 90enne e un 87enne. Il conteggio sale così a 394 per la nostra provincia.