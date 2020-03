Contagio. Modena continua a crescere più delle altre province, ieri 10 vittime

Modena conta oggi 1.676 persone positive al tampon per il covid-19, vale a dire 143 in più rispetto a ieri. Si tratta, per il secondo giorno consecutivo, dell'aumento più elevato fra tutte le province dell'Emilia-Romagna, ma in ogni caso il numero è in progressiva diminuzione sulla percentuale dei positivi.

I nuovi casi si trovano come sempre per la maggior parte in isolamento domiciliare (102), mentre 37 si trovano ricoverati e 4 quelli più gravi finiti in Terapia Intensiva.

La distribuzione nei comuni rimane quella dei giorni scorsi, senza picchi particolari, e segue bene o male in modo proporzionale la popolazione residente: Bomporto 1, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 17, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 4, Cavezzo 2, Concordia 7, Finale Emilia 5, Fiorano M. 6, Formigine 8, Frassinoro 1, Lama Mocogno 4, Maranello 4, Marano 1, Mirandola 2, Modena 24, Nonantola 1, Novi 3, Pavullo 3, Prignano 3, Ravarino 2, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 11, Serramazzoni 5, Sestola 2, Soliera 7, Spilamberto 4, Vignola 3, Non residenti in provincia 7.

Si allunga fino a 117 la lista dei decessi, con 10 in più nelle ultime ore. Le vittime sono una 92enne e una 101 enne di Carpi, un 79enne e un 78enne di Modena, una 79enne e un 59enne di Fiorano, un 84enne di Palagano, una 99enne di Spilamberto, un 84enne di Castelnuovo Rangone e un 72enne di Novi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cresce di sole tre unità, invece, la lista dei guariti, che oggi sono 69, 16 dei quali con doppio tampone negativo.