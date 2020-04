Covid. Scende ancora il numero dei nuovi contagiati, sono 16 in tutta la provincia

Calano i nuovi positivi e calano i ricoveri: la provincia di Modena rappresenta - come confermato oggi dal commissario Sergio Venturi - il territorio dove il rallentamento dell'epidemia sta registrando i numeri migliori. Nelle ultime ore si sono aggiunti alla lista dei positivi accertati altri 16 pazienti, ma nessuno di questi è ricoverato in ospedale: non accadeva da molto tempo. Ad oggi i positivi sono 3.578, ma i casi attivi (le persone ancora malate) sono 1.960.

Dei 16 nuovi positivi al tampone, 3 risiedono fuori provincia ma sono assistiti dalla sanità modenese. Gli altri risiedono nei seguenti comuni: Campogalliano 1, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Fiorano M. 1, Marano 1, Modena 3, Pavullo 1, Sestola 2, Spilamberto 1, Vignola 1.

Si aggiungono oggi 84 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 68 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data odierna sono 1.618 le persone guarite clinicamente, di cui 1.189 con anche il doppio tampone negativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SI conferma per ormai una settimana consecutiva anche la riduzione dei positivi deceduti. Oggi si aggiungono alla drammatica lista anche un 83enne di Modena e un 73enne di Sassuolo. I deceduti salgono così a 396.