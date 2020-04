Contagio, oggi 31 nuovi casi. Completati i test sul personale sanitario

Cresce di altre 31 unità la lista delle persone positive al covid-19, con un aumento di 31 nelle ultime ore. Una crescita leggermente superiore, ma in linea con i dati di questi giorni, come sempre soggetti ad oscillazioni in base alla gestione pratica della refertazione dei tamponi. Dei nuovi casi 28 sono in isolamento domiciliare, mentre 3 si trovano ricoverati: nessuno in Terapia Intensiva.

I nuovi positivi risiedono nei comuni di: Campogalliano 1, Carpi 6, Castelnuovo R. 1, Formigine 2, Modena 12, Pavullo 1, Sassuolo 1, Spilamberto 1, Vignola 2. Non residenti in provincia 4.

Accanto a questi aumenta anche la lista dei positivi deceduti. Oggi si contano tre morti: un uomo di 92 anni residente a Prignano sulla Secchia e due donne: un 77enne di Frassinoro e una 86enne di Carpi. Il dato complessivo provinciale è di 399 dall'inzio dell'epidemia.

Molto significativo l'aumento dei guariti, che oggi raggiungono il numero più alto mai registrato sul nostro territorio. Sono infatti 116 i nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 55 i nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1.734 le persone guarite clinicamente, di cui 1.244 con anche il doppio tampone negativo. Questo significa che i malati sono ad oggi 1.875.

Accanto ai tamponi procedono in modo molto rapido anche i test sierologici per le categorie più esposte. Oggi il commissario Sergio Venturi ha rivolto un plauso all'Ausl di Modena che ha completato i test "non solo sui propri dipendenti ma anche su tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta". Al Policlinico (AOU) invece lo screening degli operatori è al 90%, continua Venturi, mentre per le quanto riguarda le case protette i test sono stati fatti al 50% dei dipendenti. "Un risultato formidabile", afferma il commissario. Lo screening, inoltre, è stato "avviate già anche per le forze ordine e i volontari del soccorso. Già programmati a Modena anche i test sul personale operante nei penitenziari.