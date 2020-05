Contagio, oggi 5 nuovi casi modenesi. I guariti certi superano quota 3.000

Anche in provincia di Modena oggi tornano a crescere i casi positivi al coronavirus. Parliamo di 8 nuovi positivi, di cui però 3 risiedono fuori provincia. Gli altri casi riguardano Carpi 1, Modena 3, Vignola 3: tutti si trovano in isolamento domiciliare in buone condizioni di salute.

Le positività riscontrate si riferiscono in gran parte a persone sottoposte a tampone in quanto contatti stretti di casi positivi in ambiti famigliari. Lo sottolinea l'Ausl di Modena, che sottolinea: "È necessario continuare a rispettare le misure di prevenzione, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro e indossando la mascherina nei luoghi chiusi o all’aperto quando non è possibile rispettare le distanze. Inoltre è indispensabile, per le persone di qualsiasi età, evitare gli assembramenti".

Se i casi salgono così a 3.908, di questi ben 3.146 sono guariti clinicamente, di cui 3.001 con anche il doppio tampone negativo. Oggi si aggiungono 18 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 34 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Circa 300 i casi attivi.

In provincia gli ospedali hanno ormai dimesso la quasi totalità dei pazienti covid, mentre a Modena - nei due principali nosocomi - la situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero -Universitaria 26 pazienti COVID positivi: 6 all’Ospedale Civile e 20 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 8 pazienti, dei quali 2 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 6 presso l’Ospedale Civile, e 3 pazienti in sub intensiva al Policlinico. In degenza ordinaria sono seguiti 15 pazienti, tutti al Policlinico.

Anche oggi, infine, non si registrano decessi. Nella nostra provincia sono 467 le persone positive decedute.