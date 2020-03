Contagio. Modena resta maglia nera in Emilia-Romagna, +172 positivi

Anche oggi il territorio modenese paga un tributo importante nell'emergenza covid-19, stabilendo una nuova gionata "nera" per quanto riguarda i decessi, che nelle ultime ore sono stati ben 17: mai così tanti in un solo giorno prima d'ora. Sono così 161 le persone positive al tampone decedute in provincia di Modena.

Le vittime sono: due 83enni e un 84enne di Maranello; un 88enne, un 81enne e una 93enne di Formigine, un 75enne di Mirandola, una 65enne di Nonantola, un 61enne di San Felice sul Panaro. Ben sei le vittime nella città di Modena: un 97enne, un 96enne, una 77enne, un 60enne, un 95enne e un 82enne. Fra i tamponi positivi refertati oggi anche un 88enne di Castelvetro e una 103enne di Modena.

Anche sul fronte del contagio i numeri assoluti non sono positivi, pur continuando il calo relativo. Sul territorio si contano altri 172 positività, che rappresentano oggi l'aumento più alto fra tutte le province emiliano-romagnole e portano il totale dei positivi a 2.094. In isolamento domiciliare si trovano 138 dei nuovi casi mentre 34 sono ricoverati, ma nessuno in condizioni particolarmente gravi.

Questi i comuni di residenza: Bomporto 1, Campogalliano 1, Camposanto, Carpi 24, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 6, Cavezzo 1, Concordia 3, Finale Emilia 1, Fiorano M. 6, Formigine 11, Maranello 4, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 6, Modena 36, Nonantola 1, Novi 1 ,Pavullo 8, Polinago 2, Prignano 1, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, Sassuolo 17, Savignano S/P 2, Sestola 1, Soliera 5, Spilamberto 5, Vignola 5, Zocca 1. Non residenti in provincia 6.

Quantomeno si allunga la lista dei guariti, alla quale si aggiungono oggi 13 nuovi guariti completamente (con due tamponi negativi) e 11 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi. In totale alla data di oggi sono 95 le persone guarite clinicamente, di cui 29 con anche il doppio tampone negativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.