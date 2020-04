Covid. 9 decessi e 82 positivi: i numeri di oggi nei comuni modenesi

Modena conta a oggi 2.498 persone positive al covid19, vale a dire 82 in più rispetto a ieri. Anche i numero odierni confermano il calo del contagio e aprono propettive positive per il futuro. Dei casi odierni (aggiornati alle ore 12) sono 74 quelli che si trovano in isolamento domiciliaree appena 8 quelli ricoverati. Gli ultimi giorni hanno fatto segnale un calo sensibile dei ricoveri ospedalieri, fornendo così una boccata d'ossigeno per i reparti. In regione, non a caso, oggi si è registrato ul saldo negativo, con più dimissioni che nuovi ricoveri.

Questi i comuni interessati dai nuovi casi: Bastiglia 1, Bomporto 1, Campogalliano 1, Carpi 10, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Concordia 1, Finale Emilia 2, Formigine 5, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 2, Medolla 2, Mirandola 2, Modena 16, Nonantola 1, Novi 6, Pavullo 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 3, San Possidonio 1, Sassuolo 2, Serramazzoni 2, Soliera 1, Vignola 2, Zocca 1. Non residenti in provincia 5.

Calano rispetto ai giorni scorsi anche i decessi, che nelle ultime 24 ore sono stati 9. Figurano in questo triste elenco una 86enne di Carpi, un 84enne e un 72enne di Sassuolo, un 81enne di Vignola, un 65enne di Spilamberto, un 93enne e un 94enne di Modena, un 80enne di Mirandola e un 65enne di Medolla, quest'ultimo risultato positivo solo oggi.

Si aggiungono 18 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 22 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 189 le persone guarite clinicamente, di cui 89 con anche il doppio tampone negativo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.