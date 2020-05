Contagio, superati i duemila guariti nel modenese. Tre i decessi

Sono 33 i nuovi positivi al covid-19 emersi dai tamponi analizzati nelle ultime ore. Una cifra in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi, ma come sempre abbiamo scritto, i tamponi giornalieri non possono "fare statistica", ma si devono osservare altri criteri per comprendere l'andamento dell'epidemia. Ad oggi sono 3.737 le persone risultate positive in provincia di Modena, ma i casi attivi si attestano ormai intorno ai 1.300.

Dei nuovi casi tutti tranne uno si trovano in isolamento domiciliare. Questi i comuni di residenza: Campogalliano 1, Carpi 1, Castelfranco E. 4, Fiorano M. 1, Formigine 1, Modena 11, Nonantola 1, Novi 1, Pavullo 1, San Possidonio 1, Sassuolo 2, Savignano S/P 2, Spilamberto 4, Vignola 1. Non residenti in provincia 1.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono tre: un 91enne di Lama Mocogno, un 81enne di Castelfranco Emilia e un 84enne di Carpi. Il conto delle morti di persone covid-positive sale così a 415 in poco più di due mesi. Rispetto ai decessi l’età media (al 29 aprile) è 81 anni, per il 62% sono uomini e per il 38% donne. Il tasso di mortalità in provincia per 10.000 abitanti è del 5,5, vale a dire che si riscontrano poco più di 5 decessi ogni diecimila abitanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi si assiste però anche ad un notevole balzo in avanti dei guariti. Si aggiungono infatti 113 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 138 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Nel complesso sono 2.013 le persone guarite clinicamente, di cui 1.664 con anche il doppio tampone negativo