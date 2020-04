Contagio: oltre la metà dei positivi modenesi è guarita. Oggi 4 decessi

Oggi in provincia di Modena si registrano 17 nuovi pazienti positivi al tampone per il covid-19. Cifre stabili in questa settimana, dove ormai l'aumento quotidiano si è stabilizzato intorno alla ventina di casi, mediamente, ormai prossimo allo 0,5% di crescita percentuale. I positivi finora accertati salgono così a 3.657.

Dei nuovi positivi solo due si trovano ricoverati, mentre i restanti 25 sono in isolamento domiciliare. Questi i comuni di residenza: Carpi 7, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 2, Concordia 1, Finale Emilia 2, Formigine 1, Maranello 1, Modena 7, San Felice S/P 1, Spilamberto 2, Vignola 1. Non residenti in provincia 1.

Continua a migliorare la situazione negli ospedali. La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero Universitaria (quindi solo nella città di Modena, ndr) 108 pazienti covid-positivi: 41 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 67 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 22 pazienti, dei quali 9 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 13 presso l’Ospedale Civile, e 4 pazienti in sub intensiva, distribuiti tra i due ospedali. In degenza ordinaria sono seguiti 82 pazienti, 28 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 54 al Policlinico.

Le buone notizie arrivano come sempre dal fronte delle quarigioni, dove oggi si taglia un traguardo importante: oltre la metà dei pazienti è guarita. Si aggiungono infatti 76 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 78 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1.877 le persone guarite clinicamente, di cui 1.362 con anche il doppio tampone negativo.

Concludendo con le note negative, i decessi registrati oggi sul nostro territorio sono 4. Si tratta di una 87enne di Fiorano Modenese, un 66enne di Serramazzoni, un 87enne di Modena e una 61enne di Polinago. I deceduti covid-positivi sono quindi 406.