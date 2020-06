Contagio. Oggi due casi a Modena, di cui uno asintomatico

Raggiungono quota 3.950 i casi di positività al Covid-19 in provincia di Modena. Un dato che è aumentato rispetto a ieri di due unità: un sintomatico e un asintomatico entrambi residenti nel capoluogo e in isolamento domiciliare. Non vi sono invece stati decessi nelle ultime 24 ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono 2 nuovi guariti con il doppio tampone negativo e nessun nuovo guarito clinico (dal momento che i malati sintomatici sono in numero ridottissimo). Alla data di oggi sono 3421 le persone guarite clinicamente, di cui 3404 con anche il doppio tampone negativo. Una cinquantina i casi attivi.