Contagio. In provincia di Modena altre 10 vittime e 85 nuovi casi positivi

Se la giornata di ieri aveva fatto segnare un calo non molto attendibile, visto il numero inferiore al solito di tamponi refertati, quella di oggi conferma la progressiva discesa dei numeri, aprendo uno scenario diverso rispetto agli ultimi giorni. Molti fattori, infatti, fanno perceprire con chiarezza un rallentamento dell'infezione anche sul nostro territorio. E' certamente presto per poter parlare con certezza di un vero calo del contagio, ma i primi segnali ci sono.

Ad oggi in provincia di Modena si contano 2.222 casi di positività al Covid, vale a dire 85 in più di ieri. Il nostro territorio cresce ancora più di altri in regione, ma i numeri sono decisamente più contenuti rispetto ad una settimana fa. Sono 69 i nuovi casi odierni che si trovano in isolamento domiciliare, mentre 14 sono ricoverati in vari reparti oospedalieri e 2 in Terapia Intensiva.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 1, Camposanto 1, Carpi 16, Castelfranco E. 6, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Cavezzo 1, Concordia 2, Finale Emilia 3, Formigine 4, Lama Mocogno 1, Maranello 4, Mirandola 4, Modena 15, Nonantola 2, Novi 2, Palagano 1, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 3, Soliera 1, Vignola 3. Non residenti in provincia 5.

Il dato assolutamente negativo che resta - e resterà più a lungo rispetto al calo dei contagi - è quello dei decessi. Sono stati altri 10 nelle ultime ventiquattrore: ora la cifra totale è salita a 185 vittime dal 20 marzo ad oggi.

I decessi riguardano: una 84enne e una 65enne di Formigine, una 92enne e un 77enne di Modena, una 84enne di Castelnuovo Rangone, un 85enne di Carpi, una 93enne di Pavullo, un 83enne di San Possidonio, un 83enne di Maranello e un 67enne di Vignola, questultimo deceduto in Terapia Intensiva e compreso tra i nuovi casi positivi enumerati oggi.

Sul fronte delle guarigioni si aggiungono 10 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi e 16 nuovi guariti con il doppio tampone negativo.Alla data di oggi sono 119 le persone guarite clinicamente in provincia di Modena, di cui 49 con anche il doppio tampone negativo