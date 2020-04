Contagio, oggi numeri in discesa a Modena. Calano anche gli interventi del 118

Il bollettino quotidiano sul contagio da covid-19 fa segnare oggi numeri sensibilmente inferiori rispetto ai giorni passati. In prima battuta cala il numero dei morti positivi al tampone, per quanto il persistere di decessi non sia mai e poi mai una notizia della quale potersi rallegrare. Nelle ultime 24 ore sono state 6 le persone positive decedute, che portano così il totale provinciale a 228 da inizio marzo.

I decessi riguardano un 82enne, una 78enne e un 86enne di Capi, un 78enne di Fiorano Modenese, una 73enne di Concordia sulla Secchia e una 81enne di Modena.

Sul fronte delle positività riscontrate, Modena e provincia raggiungono 2.551 casi, vale a dire 53 in più di ieri, pur rimanendo sostanzialmente costante (in leggero calo) il numero dei tamponi refertati. I nuovi positivi sono pressochè tutti in isolamento domiciliare (48), mentre 5 sono quelli ricoverati.

Questi i comuni di riferimento per i casi odierni: Camposanto 1, Carpi 6, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Fiorano M. 1, Formigine 3, Lama Mocogno 1, Maranello 2, Mirandola 1, Modena 14, Novi 1, Palagano 1, Pavullo 4, Riolunato 1, San Cesario S/P 1, San Possidonio 1, Sassuolo 5, Soliera 2, Vignola 1. Non residenti in provincia 3.

Il progressivo affievolirsi dell'epidemia - lungi dal permettere di violare le norme imposte per la salute di tutti - è confermato anche da un calo che si mantiene costante sul fronte degli interventi delle ambulanze presso le case dei modenesi per casi di sospetto coronavirus, ormai ben lontana dai picchi di due settimane fa che hanno messo a dura prova sia il servizio del 118 che la tenuta dei reparti ospedalieri.

Si aggiungono oggi anche 33 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 14 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Al momento sono 224 le persone guarite clinicamente, di cui 103 con anche il doppio tampone negativo.