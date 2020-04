Virus. Sempre meno tamponi positivi, ma anche oggi si contano 9 decessi

Nel report fornito come ogni giorno dalla Regione Emilia-Romagna, che raccoglie i numeri di tutte le Aziende Sanitarie territoriali, figurano purtroppo altri 9 decessi di persone positive al covid-19 in provincia di Modena. Le vittime conteggiate in questo particolare e triste elenco salgono così a 237 dall'inizio dell'emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono deceduti cinque uomini e quattro donne: due 76enni e una 87enne di Modena; una 95enne, un 93enne e un 70enne di Carpi, un 75enne di Sassuolo, una 93enne di Vignola e un 77enne di Savignano sul Panaro.

Sul fronte del contagio rilevato attraverso i tamponi, il calo c'è e prosegue, senza strappi, in modo costante. Anche i dati di oggi confermano il trend di questa prima settimana di aprile, trasmettendo senzazioni positive per il futuro immediato. A Modena i contagiati accertati sono saliti 2.609, vale a dire 58 in più: una percentuale di crescita ormai al di sotto del 3%. Ricordiamo tuttavia che esiste un numero di circa 2.000 persone che si trovano in isolamento a scopo precauzionale e che non sono state sottoposte a tampone.

Dei nuovi casi odierni 47 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 10 sono ricoverati nei vari ospedali della provincia e uno si trova in Terapia Intensiva.

Il dettaglio dei comuni di residenza dei nuovi casi positivi: Bomporto 1, Carpi 9, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Fiorano M. 4, Formigine 2, Maranello 1, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 15, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 1, Polinago 1, Ravarino 1, Sassuolo 4, Soliera 2, Spilamberto 1. Non residenti in provincia 2.

Alla data di oggi sono 258 le persone guarite clinicamente, di cui 120 con anche il doppio tampone negativo. Oggi si aggiungono infatti 32 nuovi guariti clinicamente e 17 nuovi guariti con il doppio tampone negativo.