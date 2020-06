Contagio, oggi due soli asintomatici. Meno di 200 casi attivi

Difficile capire quando l'epidemia potrà dirsi definitivamente alle spalle, ma dai dati che si susseguono negli ultimi giorni, il bilancio per la provincia di Modena non è poi così lontano dalla parola fine. Anche oggi sono stati riscontrati soli due casi, per altro asintomatici. Si tratta di residenti di Carpi e Concordia, che come da protocollo si trovano in isolamento in attesa di poter essere sottoposti all'agognato doppio tampone negativo.

Nessun decesso in provincia, 11 negli altri territori della regione.

Si aggiungono poi 19 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 30 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3.269 le persone guarite clinicamente, di cui 3.163 con anche il doppio tampone negativo.

Considerando i 3.924 contagi da fine febbraio ad oggi, ormai restano in provincia di Modena meno di 200 casi attivi, come più volte detto ormai quasi tutti asintomatici.