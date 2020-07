Contagio, 7 positivi a Modena. Si tratta di due focolai famigliari

Alle ore 12 di oggi sono stati accertti 7 nuovi casi di positività al covid-19. Di quesiti 4 sono sintomatici e tre non presentano invece sintomi. Sei sono relativi a due focolai familiari legati a persone che lavorano in un macello di carni fuori provincia, dove si è sviluppato un grosso focolaio. Questi familiari erano già tutti in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di un soggetto positivo. Sono stati sottoposti a tampone risultando a loro volta positivi. Rimangono tutti in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o paucisintomatici, vale a dire con sintomi lievi. La residenza è Modena.

Anche il settimo caso è residente a Modena, si trova in isolamento domiciliare, senza sintomi. È stato individuato grazie ai percorsi di screening attivati in ambito provinciale.

Si aggiungono 3 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, 2 nuovi guariti con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3428 le persone guarite clinicamente, di cui 3409 con anche il doppio tampone negativo.