Contagio nei comuni modenesi, 4 i decessi. Solo 11 i nuovi casi

Sempre più contenuto e prossimo allo zero il numero dei nuovi casi accertati quotidianamente in provincia di Modena, così come negli altri territori dell'Emilia-Romagna, dove l'epidemia è ormai sotto controllo. Oggi si registrano 11 nuovi casi positivi, per un totale di 3.758 dalla fine di febbraio ad ora.

Nove dei nuovi contagiati sono a casa in buone condizioni di salute, mentre due si trovano ricoverati in ospedale, ma non in Terapia Intensiva. I nuovi contagi continuano a collocarsi in vari comuni, un po' a macchia di leopardo: Carpi 2, Formigine 1, Maranello 1, Mirandola 1, Modena 1, Nonantola 1, Pavullo 1, San Felice S/P 1, Savignano S/P 1. Non residenti in provincia 1.

Come ormai è consuetudine, le guarigioni registrano sempre incrementi considerevoli: oggi si aggiungono 62 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 45 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.238 le persone guarite clinicamente,

di cui 1.768 con anche il doppio tampone negativo. Sono quindi ormai poco più di 1.100 i casi attivi.

Si prolunga poi la lista dei malati deceduti, che oggi tocca quota 422. Una triste realtà che si ripete quotidianamente, in quanto rappresentativa del decorso infausto di malattie che sono iniziate settimane o anche mesi addietro. Nelle ultime 24 ore sono venute a mancare in provincia 4 persone covid-positive: un 80enne e un 64enne di Carpi, un 83enne di Castelvetro e un 62enne di Spilamberto.