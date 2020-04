Contagio, calano i ricoveri a Modena. Oggi altri 6 i decessi

Oggi in provincia di Modena si contano 2.691 casi di positività al covid-19, vale a dire 82 in più rispetto alla giornata di ieri. Un numero certamente non troppo affidabile perchè soggetto a molte variabili - come abbiamo più volte sottolineato durante questa emergenza - ma che conferma la tendenza di crescita intorno al 3%.

Molto più concreti sono invece i dati relativi al numero dei ricoveri, che meglio descrivono lo sforzo della sanità locale nell'arginare l'epidemia: i ricoveri in provincia sono tornati ieri sui livelli di quelli di un mese fa, prima che il contagio esplodesse in tutta la sua forza. Anche gli interventi del 118 per sospetto coronavirus hanno subito una ulteriore e significativa frenata. Tutti elementi che rappresentano certamente maggiore ottimismo.

Degli 82 nuovi pazienti positivi sono 73 quelli che si trovano in isolamento domiciliare, mentre 7 sono ricoverati tra Pneumologia e Malattie Infettive e 2 sono in Terapia Intensiva. Questi i loro comuni di residenza: Bomporto 1, Carpi 12, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 1, Concordia 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 3, Formigine 7, Frassinoro 1, Guiglia 1, Maranello 1, Medolla 1, Mirandola 4, Modena 13, Montefiorino 1, Nonantola 1, Novi 3, Pavullo 4, San Felice S/P 2, San Prospero 2, Sassuolo 8, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 1, Spilamberto 3, Vignola 2. Non residenti in provincia 3.

Rallenta, ma mai abbastanza, il numero dei decessi, che sono 6 nelle ultime ore: i deceduti positivi al covid sono così 243 dall'inizio dell'epidemia. Sono venuti a mancare un 88enne di Concordia sulla Secchia, una 67enne e un 90enne di Modena, una 90enne di Carpi, un 81enne di Mirandola e una 87enne di Sassuolo. Questi ultimi due hanno visto refertata la positività del tampone solo oggi.

Ormai costante, invece, la crescita dei guariti. Si aggiungono oggi 39 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 21 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 302 le persone guarite clinicamente, di cui 141 con anche il doppio

tampone negativo.