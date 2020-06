Contagio. Oggi un caso a Modena e uno a Fiorano. Nessun decesso

Sono due i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati oggi in provincia di Modena, in linea con il trend che prosegue ormai da due settimane, con casi ormai sporadici e per lo più asintomatici. I due pazienti scoperti nelle ultime 24 ore si trovano in isolamento domiciliare nei rispettivi comuni di residenza: Modena e Fiorano Modenese.

Anche oggi, fortunatamente, non si registrano invece decessi. Il novero delle vittime è fermo a 470.

Si aggiungono poi 19 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 30 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3.286 le persone guarite clinicamente, di cui 3.184 con anche il doppio tampone negativo. Ormai i due valori sono quasi equiparati.

I casi di positività riscontrati da febbraio ad oggi nel modenese sono 3.926, ma ad oggi rimangono attivi solo circa 180 casi.