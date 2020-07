Contagio. Tre ricoveri a Modena, uno in Terapia Intensiva

Tornano a salire i ricoveri ospedalieri, dopo un periodo in cui non se ne erano verificati più. Oggi in provincia di Modena si registrano tre nuovi casi di positività, ma tutti e tre sono sintomatici e ospedalizzati. Un residente del capoluogo si trova addirittura in Terapia Intensiva, mentre nei reparti ordinari sono ricoverati un cittadino di Fiorano Modenese e uno di Castelnuovo Rangone. I casi di positività salgono a 3.974.

Si aggiunge 1 nuovo guarito con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3426 le persone guarite clinicamente, di cui 3410 con anche il doppio tampone negativo. Nessun decesso, stabili i casi attivi.

Inoltre, nel report quotidiano l'Azienda Usl precisa che sono tutti negativi i risultati dei tamponi effettuati questa mattina a seguito di dell'operazione di sgombero dell'ex Corradini in via Ruffini. Sul posto era intervenuta un’ambulanza del Servizio di Emergenza Territoriale

118 che, confermando la presenza di temperatura corporea superiore a 37.5° in tre delle 10 persone trovate all’interno dello stabile, ha immediatamente coinvolto il Servizio di Igiene Pubblica che ha disposto l'effettuazione dei tamponi, sul posto, da parte dell’équipe di assistenza domiciliare a tutti i soggetti presenti. Nel pomeriggio di oggi sono arrivati i risultati, tutti negativi.