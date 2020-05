Contagio, appena 6 i nuovi malati in provincia. Sono 5 i decessi

L'epidemia si sta ormai spegnendo, ma il virus continua a mietere vittime tra i pazienti che da diverse settimane lottano contro di esso. Nelle ultime ore sono decedute altre 5 persone: una 96enne e una 85enne di Modena, una 88enne di Serramazzoni, un 86enne di Concordia sulla Secchia e un 91enne di Sassuolo. Le vittime sono così 432 da marzo ad oggi.

A questa prima notizia fa da contraltare l'ormai nettissimo calo dei contagi. Oggi si registrano solamente 6 tamponi positivi fra quelli effettuati in provincia, per un totale di 3.772 positivi accertati. Tutti i nuovi casi sono in isolamento domiciliare. Questi i comuni di residenza: Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Modena 1 e Pavullo 2.

Per quanto riguarda il capoluogo, la situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero -Universitaria 86 pazienti COVID positivi: 26 all’Ospedale Civile e 60 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 21 pazienti, dei quali 8 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 13 presso l’Ospedale Civile, e 5 pazienti in sub intensiva, distribuiti tra i due ospedali. In degenza ordinaria sono seguiti 60 pazienti, 13 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 47 al Policlinico.

Sempre più elevato il numero di guarigioni giornaliere, specie quelle verificate con il doppio tampone. Si aggiungono infatti 81 nuovi guariti clinicamente e 118 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.407 le persone guarite clinicamente, di cui 1.984 con anche il doppio tampone negativo.