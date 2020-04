Covid, una giornata meno drammatica del solito a Modena. Sono 5 i decessi

Sono 53 i nuovi positivi al covid-19 segnalati oggi in provincia di Modena dal report quotidiano dell'Ausl. Un numero relativamente contenuto se guardiamo agli incrementi dei giorni scorsi, ma sicuramente non capace da solo di fare statistica. Dei nuovi casi appena 5 sono ricoverati nei reparti ospedalieri, nessuno al momento in condizione critica. I tamponi positivi salgono così a 2.811 da inizio emergenza, cui si devono aggiungere oltre 2.000 casi sospetti che si trovano in isolamento senza tuttavia essere stati testati.

Questi i comuni di residenza dei nuovi positivi: Campogalliano 1, Carpi 7, Castelfranco E. 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 4, Formigine 4, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 12, Nonantola 1, Pavullo 5, San Cesario S/P 2, San Possidonio 1, Sassuolo 2, Soliera 2, Vignola 1. Non residenti in provincia 4.

Sul fronte dei decessi, sono inserite nel conteggio regionale 5 persone: un 90enne e un 82enne di Modena e tre anziani di San Felice sul panaro: un 94enne, un 91enne e 79enne. I decessi salgono così a 260. Non figura in questo elenco l'operatrice socio-sanitaria di Villa Margherita, deceduta a soli 36 anni durante la scorsa notte.

Notizie positive invece per chi riesce a superare la malattia: si aggiungono oggi 46 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 19 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 393 le persone guarite clinicamente, di cui 170 con anche il doppio tampone negativo.