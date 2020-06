Covid, oggi nè contagi nè decessi. A Modena restano 24 i ricoverati

Giornata molto positivi quella di oggi stando al report dell'Ausl per la provincia di Modena. Per la seconda volta non si registrano neè nuovi contagi, nè decessi. L'ennesimo segnale di un'epidemia ormai superata.

Si aggiungono 8 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 14 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3215 le persone guarite clinicamente, di cui 3313 con anche il doppio tampone negativo. Poco più di 150 i casi attivi, quasi tutti asintomatici.

Modena, intesa come capoluogo, resta ormai l'unica zona in cui le strutture sanitari ospitano ancora pazienti ricoverati. La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero-Universitaria 24 pazienti COVID positivi: 3 all’Ospedale Civile e 21 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 3 pazienti, tutti presso l’Ospedale Civile, e 1 paziente in sub intensiva al Policlinico. In degenza ordinaria sono seguiti 20 pazienti, tutti al Policlinico.