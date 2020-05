Contagio, nel modenese circa 900 casi attivi. Oggi 4 decessi

Sembra assestarsi ormai stabilmente sotto la decina il numero dei nuovi contagi giornalieri che si registrano in provincia di Modena. Una discesa che è proseguita "a gradini" e che ormai pare dover solo scendere l'ultimo di questi. Nelle ultime ore sono stati 7 i nuovi contagi, di cui uno di un residente fuori provincia. Fra questi uno solo è in ospedale, mentre gli altri si trovano a casa in condizioni non gravi, nei comuni di Castelvetro 2, Modena 2, Spilamberto 1 e Vignola 1.

I contagi accertati nel modenese salgono così a 3.779. Per contro, le guarigioni sono ormai arrivate a quota 2.437 guariti clinicamente, di cui 2.053 con anche il doppio tampone negativo. Oggi si aggiungono infatti 27 nuovi guariti clinicamente e 69 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Questo significa che, al netto dei decessi, oggi si contano circa 900 casi attivi in provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Decessi la cui lista continua ad allungarsi. Nelle ultime 24 ore se ne contano altri quattro: un 77enne di Modena, un 88enne di Castelnuovo Rangone, una 97enne di Concordia sulla Secchia e una 88enne di Polinago. Le persone covid-positive decedute da due mesi a questa parte sono 436.