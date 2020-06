Contagio, a Modena secondo giorno consecutivo senza nuovi casi e decessi

Forse non sarà la parole fine, ma si intravedono ormai i titoli di coda. Per il secondo giorno consecutivo - non era ancora successo - la provincia di Modena non presenta nuovi casi di Covid-19 nè tantomeno decessi. I contagi restano fermi a 3.927, ma ormai la quasi totalità dei pazienti ha superato la malattia. Restano poco più di 150 casi attivi, dei quali la quasi totalità è ormai asintomatica: i malati ricoverati sono circa una ventina. I decessi sono 472.

Oggi il bollettino quotidiano redatto dall'Ausl riporta quindi solamente le guarigioni: sono 2 i nuovi guariti clinicamentee 2 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3315 le persone guarite clinicamente, di cui 3217 con anche il doppio tampone negativo.