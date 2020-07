Contagio. A Modena un solo caso, ricoverato in ospedale

Degli 8 casi sintomatici (su 29 totali) registrarti oggi in Emilia-Romagna uno riguarda un cittadino modenese (del capoluogo), che attualmente si trova ricoverato. E'questo l'unico nuovo caso di positività accertato nella nostra provincia, dove gli infetti da febbraio ad oggi sono saliti a 3.978.

Si aggiunge 1 nuovo guarito con doppio tampone negativo e non si registra nessun nuovo guarito clinicamente. Alla data di oggi sono 3425 le persone guarite clinicamente, di cui 3410 con anche il doppio tampone negativo. La bilancia dei casi attivi resta ancora in equilibrio, come accade ormai da qualche settimana.