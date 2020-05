Contagio. Nel modenese oggi 13 positivi e 5 decessi

Salgono a 3.792 le persone positive al coronavirus in provincia di Modena, vale a dire 13 in più rispetto a ieri. Numeri ormai costanti, su questo versante, da almeno una settimana. I nuovi positivi sono tutti in isolamento domiciliare, mentre i ricoveri diminuiscono in maniera costante e soddisfacente. QUesti i comuni di residenza dei nuovi positiv: Carpi 2, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 1, Fiorano M. 1, Modena 2, Novi 1, San Felice S/P 1, Spilamberto 1. Non residenti in provincia 2.

Si aggiungono oggi 63 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 88 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2.502 le persone guarite clinicamente, di cui 2.140 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi sono ormai circa 800.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I decessi proseguono invece con ritmo costante, purtroppo. Le persone covid-positive decedute nelle ultime ore sono cinque: un 79enne, un 71enne e una 75enne di Modena, un 84enne di Polinago e una 83enne di Sestola. Ad oggi in provincia di Modena si dontano 441 morti.