Coronavirus. Oggi 19 nuovi contagi in vari comuni, da Mirandola a Pavullo

Tra ieri sera e oggi l'Ausl di Modena ha registrato 19 nuovi casi di Covid-19, che portano il conto totale provinciale a quota 116. I nuovi casi, che comprendono pazienti dagli 84 ai 30 anni, sono stati segnalati a Bastiglia, Carpi (cinque casi), Fiorano, Maranello (due), Mirandola, Modena (sei), Pavullo (uno), oltre a due residenti di altre province.

Uno dei due contagiati di Maranello, un uomo di 75 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva, reparto che al Policlnico di Modena al momento conta 13 persone. Non è più conteggiata in questo ambito una 58enne, che oggi è stata trasferita nel reparto di Malattie infettive. Intanto, le persone guarite, anche se in attesa del doppio tampone, risultano quattro.

(DIRE)