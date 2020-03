Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine e Castelfranco: 12 i nuovi casi positivi

Sono 12 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena, per un totale territoriale salito a quota 127. Le nuove infezioni (la Regione nel suo bollettino le ha indicate pari a 11, incide un reggiano conteggiato inizialmente a Modena) riguardano tre uomini di Carpi, di 87, 55 e 53 anni, un 48enne di Castelfranco - comune dove finora il virus non si era manifestato - una donna 83enne e due uomini di Formigine, un 81enne e un 45enne.

A Modena ci sono quattro nuovi casi, che riguardano una donna di 95 anni, un uomo di 73, un altro 53enne e una 37enne. Completa il quadro di oggi un caso a Sassuolo, di un 67enne, che è anche l'unico dei nuovi contagiati in terapia intensiva al Policlinico, reparto che segna al momento 15 ricoveri.

Altre 10 persone, tra i nuovi casi, sono state ricoverate nel reparto di Malattie infettive del Policlinico, mentre un'altra si trova in isolamento a casa. Due persone che erano in Malattie infettive, inoltre, sono state mandate a casa.

Intanto, emerge un peggioramento di un caso carpigiano: le sue condizioni nei giorni scorsi sembravano essere migliorate e il diretto interessato era stato collocato in medicina d'urgenza a Carpi. Si stavano valutando le sue dimissioni ma c'è stato un aggravamento repentino: ora si trova in rianimazione all'ospedale di Carpi e si valuta un trasferimento in terapia intensiva al Policlinico.

