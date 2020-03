Contagi: oggi positiva una famiglia di tre persone e una 76enne di Formigine

Sono quattro i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi in provincia di Modena, come confermato dalla Regione nel suo report pomeridiano. Non cambia rispetto a questa mattina il quadro dei ricoveri in terapia intensiva: restano quattro, uno in più di ieri.

Tre infezioni registrate oggi riguardano un nucleo famigliare, composto da padre, madre e figlia, che si ritiene abbia avuto in un qualche modo contatti con il cittadino straniero 46enne, non cinese (è lui l'ultimo ricoverato in ordine di tempo in terapia intensiva), il cui caso è ritenuto riconducibile al focolaio lombardo. In tutti e tre i nuovi casi, comunque, si sta affrontando la malattia a casa.

L'altro nuovo episodio di contagio modenese di oggi riguarda una donna di 76 anni residente a Formigine: è stata ricoverata al reparto Malattie infettive del Policlinico e l'indagine epidemiologica del suo caso è in corso.