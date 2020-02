Un contagio da Coronavirus anche nel modenese, ricoverato al Policlinico

Nuovo caso di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna. Si tratta di un residente nel modenese che ha lavorato per alcune settimane nel Lodigiano, ora ricoverato al reparto Malattie infettive del Policlinico di Modena. E’, quindi, un caso che – come gli altri – è riconducibile al focolaio lombardo.

Da sottolineare come l’uomo non sia stato prima ricoverato, né abbia avuto contatti con operatori sanitari, essendosi trattato di un percorso ‘pulito’, partito dalla sua individuazione nell’ambito dei protocolli previsti e quindi all’accertamento della positività.

Complessivamente, in Emilia-Romagna, i casi di positività salgono così a 17. Di questi, 6 ricoverati all’ospedale di Piacenza, 6 in isolamento a domicilio e 2 trasferiti dall’ospedale di Piacenza a quello di Parma, reparto Malattie infettive, dove si trovano anche i 2 pazienti parmigiani riscontrati positivi nelle ultime ore. A questi si aggiunge l’ultimo caso, al Policlinico di Modena.

Anche nella mattinata di oggi si sono avuti due casi simili a quelli segnalati sabato scorso a Sassuolo: due interventi del 118 a Maranello e a Modena - presso un albergo e presso un'abitazione privata - per esaminare due pazienti affetti da una sospetta patologia infettiva. I soccorritori, muniti di tute bianche e mascherine protettive, hanno accompagnato in malati in ospedale per accertamenti. Ancora non si conoscono le loro condizioni.