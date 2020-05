Contagio, oggi solo un caso a Carpi. Nessun malato deceduto

Un'altra giornata dai numeri estremamente incoraggianti per la provincia di Modena. Oggi si registra infatti un solo nuovo tampone positivo, relativo ad un cittadino di Carpi che si trova in isolamento domiciliare. Come negli ultimi giorni, dunque, l'epidemia resta sempre prossima allo zero, con sporadici casi e focolai ormai sotto controllo. I positivi son in tutto 3.900 da febbraio ad oggi.

Oggi tornano a crescere anche le guarigioni, con 23 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 18 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3127 le persone guarite clinicamente, di cui 2968 con anche il doppio tampone negativo. I malati effettivi - di cui molti asintomatici - restano così meno di 300.

L'altra ottima notizia riguarda i decessi. Dopo alcuni giorni in cui si registrava almeno una persona covid-positiva deceduta - in particolare in Appennino - oggi questa casella resta vuota. I morti finora accertati sono 467.