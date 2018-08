Confermato un caso di malattia da virus West Nile. Ecco come proteggersi

In merito al caso, segnalato ieri, di una persona residente nel Comune di Cavezzo, le analisi di laboratorio hanno escluso che si tratti del virus Chikungunya trasmesso dalla zanzara tigre. Risulta invece confermato un caso di malattia da virus West Nile in una persona residente nel Distretto di Mirandola. L’infezione può decorrere in maniera asintomatica o con stato febbrile che dura pochi giorni; in alcuni casi, però, soprattutto in persone debilitate, può manifestarsi con forme neurologiche che richiedono il ricovero.

Il virus West Nile in Italia è trasmesso soprattutto dalla zanzara comune, contro la quale non sono attualmente previsti interventi straordinari di disinfestazione. Per questo, oltre alle misure specifiche di contrasto alla zanzara tigre, responsabile della diffusione di alcuni virus, è fondamentale la protezione individuale.

West Nile Disease - È una malattia infettiva diffusa in molte regioni dell'Africa, Medio Oriente, India, Indonesia e, con minori intensità, è presente anche in alcune zone dell'Europa meridionale. In Italia è trasmessa soprattutto dalla zanzara comune, anche se è possibile che l'infezione avvenga dopo la puntura della zanzara tigre. Da alcuni anni la regione Emilia-Romagna ha attivato un sistema di sorveglianza sulla circolazione nei nostri territori del virus responsabile della West Nile Disease per verificare la presenza di questo agente patogeno nelle zanzare e negli uccelli (dove il virus si moltiplica), nei cavalli e nell'uomo (che possono venire infettati occasionalmente a seguito di punture).

Consigli per la protezione dalle punture di zanzara