L'annuncio di Conte, scatta il "blocco totale" di commercio e servizi

"Scatta il 'blocco totale' degli esercizi al dettaglio e delle imprese di servizio su tutto il territorio nazionale, con esclusione dei servizi e dei beni di prima necessità". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte nel corso di una diretta tv.

"Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di rispettare misure che rappresentavano un primo passo, che ero consapevole non sarebbe stato l'ultimo. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. L'Italia rimarrà sempre una zona unica".

"Ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio a eccezione dei negozi di beni di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa".

"Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi. Le fabbriche potranno continuare a svolgere attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza che evitino il contagio. Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti".

Conte ha poi annunciato che sarà Domenico Arcuri il commissario "delegato con ampi poteri in deroga, che si raccorderà con il capo della Protezione civile Borrelli".

"Per avere un riscontro effettivo di queste misure dovremo attendere un paio di settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa nient'affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro. Dobbiamo essere lucidi, responsabili, misurati", ha aggiunto il premier, ch ha poi invitato tutti alla calma: "Non è necessario fare nessuna corsa per acquistare cibo nei supermercati". Conte ha spiegato che bar pub e ristoranti saranno chiusi ma sarà lasciata "la possibilità di fare consegne a domicilio".