Ecosostenibilità, contributi dal Comune per l'acquisto dei pannolini lavabili

Promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili per i neonati, invece di quelli usa e getta, nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e della riduzione dei rifiuti. È l’obiettivo del bando aperto alle famiglie residenti a Modena con figli fino ai due anni che possono già fare domanda per ottenere un contributo per l’acquisto di kit di pannolini lavabili pari al 50% della spesa sostenuta e fino a un massimo di 250 euro.

Le risorse sono messe a disposizione da Atersir in attuazione del Regolamento di gestione del fondo per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per la loro riduzione.

Le domande, da parte di un solo genitore, possono essere presentate fino al 31 maggio per gli acquisti effettuati fino a questa data e fino al 15 novembre per quelli dall’1 giugno. Per accedere al contributo è sufficiente compilare la domanda, scaricabile dal sito del Comune di Modena (alla pagina www.comune.modena.it/ambiente/ notizie/richiesta-di- contributi-per-lacquisto-di- kit-di-pannolini-lavabili), che può essere consegnata direttamente al settore Ambiente in via Santi 40, il lunedì e giovedì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18, oppure essere inviata via Pec all’indirizzo di posta certificata ambiente@cert.comune.modena.it . Le domande devono essere corredate da copie della fattura o dello scontrino fiscale parlante che attesti l’acquisto del kit di pannolini lavabili o dei loro ricambi; nel caso in cui lo scontrino sia anonimo, della dichiarazione del rivenditore attestante l’acquisto; copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente.