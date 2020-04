Pasqua e pasquetta, oltre 600 agenti in campo contro chi pianifica uscite

Pranzi di famiglia e gite fuori porta? Le festività pasquali del 2020 saranno vissute in maniera certamente singolare, senza la possibilità di spostarsi, nè tantomeno di partecipare a celebrazioni e neppure a semplici ritrovi con parenti ed amici. Sarà una Pasqua di isolamento, almeno da un punto di vista "fisico", e per far sì che le misure anticontagio vengano rispettate la Prefettura di Modena ha organizzato un dispositivo di sicurezza eccezionale.

Il Prefetto di Modena Pierluigi Faloni ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica proprio per fare il punto sul prossimo fine settimana e sul lunedì successivo e ha predisposto un piano di prevenzione e controllo del territorio ad opera di tutte le Forze di Polizia operanti nella nostra Provincia. Saranno oltre 600 gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alle Polizie Locali e Provinciali che giornalmente verranno impegnati in questa attività straordinaria per prevenire e, ove necessario, sanzionare tutti i comportamenti di coloro che non si conformino alle regole.

Particolare attenzione sarà rivolta ad una attenta vigilanza delle aree pubbliche, piazze, parchi, piste ciclabili e luoghi di possibile aggregazione. Se il tempo meteorologico si confermerà come in questi giorni, infatti, molti potrebbero cedere alla tentazione della più classica gita di pasquetta: la speranza è che tutti dimostrino senso di responsabilità. In ogni caso le strade e le vie principali di comunicazione saranno vigilate con posti di blocco e di controllo.

Come noto, i riti religiosi si svolgeranno a porte chiuse e non sarà concessa la partecipazione diretta della collettività, la quale potrà seguire le cerimonie esclusivamente attraverso collegamenti in streaming o radio televisivi.

Il Prefetto nel ringraziare le Forze di Polizia per la competente e professionale opera che stanno svolgendo in questo momento di particolare impegno, ha reso noti i dati sui recenti controlli. Dall’8 marzo al 7 aprile scorso sono state messe in campo 5.162 pattuglie delle Forze dell’Ordine che hanno visto impegnate 10.472 unità operative. Le persone controllate sono state 27.356 e le sanzioni comminate sono state 1.642. Dall’inizio dell’emergenza ad oggi si sono svolte, in teleconferenza, ben 45 riunioni del Comitato per il Coordinamento dei Soccorsi “CCS".