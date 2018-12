Anche Baggiovara attiva il Controllo di Vicinato, assemblea alla Polisportiva

Venerdì 21 dicembre alle 20.30 presso la Polisportiva di Baggiovara, in strada Cavezzo 27, si svolgerà la presentazione pubblica del Controllo di Vicinato per la zona di Baggiovara, nel Quartiere 4. All’incontro interverranno il presidente del Quartiere 4 Alberto Cirelli e la vice comandante della Polizia municipale Patrizia Gambarini, insieme all’ispettore Carmine Fierro e alla responsabile dell’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena Antonietta De Luca.

Si tratta dell’ultimo incontro di presentazione del 2018, anno che ha registrato decine di analoghi incontri e la costituzione ad oggi di 33 gruppi che sommati ai quelli nati lo scorso anno, quando a Modena è partita l’esperienza sostenuta dall’amministrazione comunale, fanno arrivare complessivamente a 47 i gruppi di Controllo di Vicinato attivi in città: da Modena ovest a Modena est, da sud a nord fino alle frazioni. A formare gli ultimi gruppi nati sono stati gruppi di residenti delle zone San Faustino, strada Panni e Modena Est (zona in cui ora sono sei le chat attive). Infine, ai Torrazzi (dove già esisteva un gruppo di CdV formato da abitanti delle vie Uruguay, Perù e Cile) a mettersi in rete per la sicurezza sono stati una quindicina di imprenditori che in zona hanno le loro aziende e, accanto, spesso anche l’abitazione.

Gli incontri per la presentazione del Controllo di Vicinato riprenderanno a gennaio, il 14 a Portile (ore 18) e il 22 a Lesignana (ore 19,30).