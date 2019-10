Controllo di Vicinato: un nuovo incontro alla Parrocchia Santa Rita

Si terrà ,martedì 29 ottobre, alle 20.30, la nuova presentazione del Controllo di Vicinato nella zona della parrocchia Santa Rita di via Frignani, a Modena.

Dopo i due gruppi costituiti tra esercenti della zona e un terzo gruppo che si è formato tra i residenti, altri cittadini hanno infatti sollecitato all’amministrazione comunale, che da alcuni anni promuove il progetto, un ulteriore incontro di presentazione finalizzato a capire meglio come funziona il Controllo di Vicinato.

Il nuovo incontro si svolgerà, come i precedenti, presso la parrocchia di via Frignani 120; saranno presenti la vicecomandante della Polizia Locale di Modena Patrizia Gambarini, la responsabile dell’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze Antonietta De Luca e l’ispettore del Quartiere 3 Simone Leo.

Durante la serata sarà sondata la disponibilità dei presenti a far parte della chat e a fungerne da referenti. I referenti sono coloro che filtrano le segnalazioni raccolte dai membri della chat durante le normali attività quotidiane di vita, lavoro, tempo libero e le passano alle Forze dell’ordine o alla Polizia locale con cui, in particolare, sono in contatto tramite l’ispettore che segue quella zona.

Ad oggi i gruppi di Controllo di Vicinato attivi in città e nelle frazioni sono 80; dopo la nascita di quello di via Agnini/Allegri e del gruppo relativo alla zona di san Giovanni Bosco, si sono formalmente costituiti anche San Damaso Sud e San Damaso Ovest.

Alla base del Controllo di Vicinato c’è una condivisa strategia di prevenzione e intervento che parte dalla considerazione che la sicurezza urbana è un bene che da “costruire insieme” e che il primo passo per rendere più sicuri i territori è riattivare relazioni di comunità e senso di appartenenza.

“I diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della Polizia, il concetto di sicurezza urbana e il ruolo dei volontari” sono il tema dell’appuntamento di lunedì 28 ottobre; i prossimi incontri si svolgeranno mercoledì 6 e lunedì 11 novembre, sempre dalle ore 18 alle 22.