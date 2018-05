Controllo di Vicinato, il progetto si presenta anche alla Madonnina e in Cittadella

Venerdì 18 maggio alle ore 20.30 presso la Polisportiva Madonnina via don Fiorenzi 135, si svolge la presentazione pubblica del Controllo del Vicinato per la zona Madonnina. All’incontro, organizzato dal Comune di Modena in collaborazione con il Quartiere 4, parteciperanno la vice comandante della Polizia municipale di Modena Patrizia Gambarini, l’ispettore di zona del Quartiere 4 Franco Busi, Giovanna Rondinone responsabile dell’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune e il vicepresidente del Quartiere 4 Stefano Manicardi.

Durante l’incontro verrà spiegato come funziona il Controllo di Vicinato che intende promuovere, attraverso la partecipazione dei cittadini, il senso di appartenenza al territorio e riattivare relazioni di comunità. Durante la serata vengono anche raccolte le disponibilità a svolgere il ruolo di coordinatori del gruppo che rappresentano l’anello di congiunzione con le Forze dell’Ordine. Il coordinatore si occupa di raccogliere le segnalazioni dei membri del gruppo, in contatto tra loro tramite chat, filtrarle e trasmetterle all’ispettore di zona con cui mantiene i contatti.

La zona della Madonnina è anche stata interessata da un progetto, cofinanziato dalla Regione, di estensione del sistema di videosorveglianza cittadino lungo via Emilia Ovest e nella zona del Polo Scolastico, integrato con un varco per la lettura targhe e transiti in via Emilia Ovest/via Zanfi. Nell’ambito dello stesso progetto si inseriscono interventi di animazione sociale a cura delle realtà associative del quartiere e percorsi di prevenzione del disagio e della devianza attraverso il coinvolgimento di docenti, famiglie e studenti della scuola e dei servizi territoriali rivolti ai minori.

Martedì 22 maggio l’attività del Controllo di Vicinato sarà presentata anche ai residenti di via IV Novembre. L’incontro, a cui parteciperà anche l’assessora a Partecipazione e Quartieri Irene Guadagnini si svolgerà al civico 40/L di via IV Novembre, nella sala Tom Benetollo dell’Arci.

Nella via, grazie all’impegno di diverse associazioni di volontariato e con il sostegno dell’amministrazione comunale, è attivo un progetto territoriale per migliorarne la vivibilità e la sicurezza, basato su attività culturali, ricreative e di animazione dello spazio pubblico, che aumentano il presidio della zona. Il Cantiere di idee “Vivi il macello” ha già proposto laboratori, attività e, la scorsa estate, una rassegna cinematografica.