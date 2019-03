Firmata la convenzione UniMoRe e Consiglio Notarile del Distretto di Modena

E' stata firmata la convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore e il Consiglio Notarile del Distretto di Modena che consentirà agli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di svolgere presso i notai modenesi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione, in concomitanza con l'ultimo anno di corso. L’accordo, siglato dal prof. Vincenzo Pacillo, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e dalla dott.ssa Flavia Fiocchi, Presidente del Consiglio Notarile di Modena, consentirà agli studenti di anticipare la pratica notarile ed entrare a contatto con il mondo del lavoro prima della conclusione degli studi.

“Trovo che la convenzione che abbiamo appena firmato abbia un’importanza fondamentale per il nostro Dipartimento - afferma il prof. Vincenzo Pacillo, Diretto del Dipartimento di Giurisprudenza di UniMoRe - perché consente ai nostri studenti di anticipare la pratica notarile, quindi di entrare a contatto, mentre ancora svolgono gli studi, con un mondo affascinante e di grandissima utilità. Questa convenzione rappresenta il frutto di diversi momenti di cooperazione con il Consiglio Notarile, che vanno dall’organizzazione di convegni, all’organizzazione di attività pratiche e di laboratorio per i nostri studenti, in un’ottica di sempre maggiore collaborazione tra gli ordini professionali e il nostro Dipartimento”.

“Un giorno molto importante per il nostro Consiglio Notarile - dice la dott.ssa Flavia Fiocchi Presidente del Consiglio Notarile di Modena - perché si consente agli studenti di Giurisprudenza di avvicinarsi alla pratica notarile ancor prima di perfezionare il corso di laurea. Questo significa un’interazione concreta tra l’Università e la professione, che consente di anticipare i tempi. Questo accordo, poi, non è che il primo passo di un’apertura progettuale di collaborazione tra notariato e Dipartimento che è soltanto all’inizio”.