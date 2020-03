Coronavirus. Guarito e pronto a ritornare al lavoro l’assessore Donini. Lori ancora ricoverata

Raffaele Donini è guarito dal coronavirus. L'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, che una settimana fa aveva dovuto confinarsi a casa per un tampone risultato positivo, così come anche la collega di giunta Barbara Lori, questa mattina ha annunciato sui social di essere risultato negativo ai controlli.

Donini tornerà dunque ad occuparsi a tutti gli effetti dell'emergenza sanitaria in corso. Al suo posto, durante la sua assenza, era stato chiamato come commissario straordinario il predecessore in assessorato Sergio Venturi.

"Ho vinto la mia battaglia- scrive Donini- ora sono pronto a combattere insieme a voi per vincere la guerra contro il virus. Mi sono negativizzato al Coronavirus- informa l'assessore di Stefano Bonaccini- il mio sistema immunitario ha avuto la meglio. Mi sono attenuto strettamente alle indicazioni dei medici ed ho osservato l'isolamento richiesto sperando, di ora in ora, che potessi vincere questa sfida. Così è stato. Ora mi attendono i controlli di prassi e domani al lavoro. Un pensiero affettuoso alla collega Barbara Lori, ancora ricoverata a Parma ed a tutti coloro che stanno lottando con questo nemico invisibile".

Donini poi assicura anche tutti i cittadini: "Ce la faremo insieme con la nostra responsabilità di cittadini e con l'eccellenza e l'umanità dei professionisti del nostro sistema sanitario".(DIRE)