Coronavirus e Ospedale di Pavullo: modifiche alle attività del Ps e del centro prelievi

In relazione alla problematica legata al coronavirus, in continua evoluzione, facendo riferimento a decisioni assunte sia in sede aziendale, regionale in sintonia con quanto disposto dal Dipartimento di Protezione Civile, l’Ospedale di Pavullo ha apportato alcune variazioni logistico-operative.

In particolare si è reso necessario individuare un’area dove ammettere pazienti potenzialmente infetti, in attesa di valutazione o in osservazione. Tale area è stata identificata nell’attuale Centro Prelievi, adiacente al Pronto Soccorso attuale

Si informano quindi i cittadini da domani 27/02/20 il Centro Prelievi viene trasferito presso i locali del Centro Diurno Salute Mentale in via Corsini 1 (accesso carrabile da via Prediera). Il trasloco avverrà nella giornata di oggi al termine della seduta del mattino

Il Pronto Soccorso potrà quindi disporre di due aree separate, distinguendo un percorso pazienti potenzialmente infetti e uno per pazienti senza sospetto di malattia infettiva

Nella mattinata di oggi verrà posizionata una tenda (ad opera della Protezione Civile – AVAP Pavullo) nell’area antistante il Pronto Soccorso, con funzione di pre-triage.

Il altre parole i pazienti con accesso autonomo al PS saranno prima intercettati presso questa tenda e poi avviati in uno dei due percorsi di cui prima, in relazione alla presenza o meno di sospetta malattia infettiva diffusiva

I pazienti che invece arriveranno in ambulanza saranno valutati a bordo della stessa e, all’arrivo in ospedale, smistati in uno dei due percorsi, salvo trasporto diretto verso il Policlinico di Modena o altri percorsi dedicati.