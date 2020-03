Coronavirus: Policlinico e Baggiovara chiudono gli sportelli e modificano i percorsi

Nell’ambito delle misure per il contenimento dell’epidemia di COVID19, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria ha deciso di modificare le modalità di Accettazione e prenotazione con la chiusura degli sportelli polifunzionali sia al Policlinico di Modena, sia all’Ospedale Civile di Baggiovara.

L’Azienda ha quindi modificato i percorsi e implementato linee telefoniche. Potenziando il centralino cui richiedere informazioni a carattere generale. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria inoltre ricorda che è sospesa l’erogazione delle attività ambulatoriali specialistiche, con particolare riferimento a prime visite e prestazioni di diagnostica strumentale, anche in libera professione, oltre alle attività chirurgiche non urgenti.

Modifiche all’ Accettazione

Per quanto riguarda il Policlinico di Modena, l’Accettazione non viene più effettuata agli sportelli QuiFacile. Nell’Area Ambulatoriale A (piano terra) si potrà effettuare la self-accettazione utilizzando il totem posto all’ingresso del corridoio, così come nelle altre aree provviste di totem. Per gli esami radiologici ci si può rivolgere presso la segreteria della Radiologia nel seminterrato (atrio Bar corridoio a fianco l’uscita). L’Endoscopia digestiva accetterà direttamente nell’area di riferimento, 4° piano ingresso 1. Le Urgenze U Cardiologia, Chirurgia, Otorino, Urologia che passavano da QuiFacile saranno accettate direttamente nei reparti di riferimento. Per le altre urgenze U il percorso rimane invariato

All’Ospedale Civile di Baggiovara invece l’accettazione rimane invariata. Le Urgenze U Cardiologia, Chirurgia Generale, Urologia che passavano dagli sportelli CIP, saranno accettate direttamente nei reparti di riferimento. Per le altre urgenze U il percorso rimane invariato

Modifiche sul ritiro referti

Novità anche per quello che riguarda il ritiro dei referti. Al Policlinico Cardiologia (ECG,Holter) e Affido PS-OBI ci si potrà recare dalle 10:00 alle 14:00 presso lo sportello QuiFacile, Informazioni all’esterno del Policlinico (vicino alle sbarre di ingresso) Largo del Pozzo. Per la Medicina Nucleare saranno disponibili presso la segreteria del Servizio ingresso 32 dalle 10:00 alle 14:00. I referti della Terapia anticoagulante (TAO) domiciliari saranno rilasciati da Modena Medica, Via Trento Trieste 35.

Solo i referti relativi Urgenze U e B Radiologiche e Neuroradiologiche verranno rilasciati dalle segreterie dei Servizi dei due Ospedali. La consegna degli altri referti non urgenti di Radiologia e Neuroradiologia è sospesa sino alla riapertura degli sportelli.

Per informazioni sulla consegna dei referti non urgenti è attivo dal lunedì al venerdì: Policlinico il numero 059 4225074 dalle 12.00 alle 14.00, all’ Ospedale Civile il numero 059 3962503 dalle 12.00 alle 14.00.

Prenotazioni

Le prenotazioni, disdette e modifiche possono essere effettuate telefonando al nuovo numero 059. 422.4000, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.00. È attivo anche il numero verde 800 433 422 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00

Pagamenti

I Pagamenti invece possono essere effettuati esclusivamente alle riscuotitrici automatiche. Per chi non avesse il codice a barre sul modulo di pagamento è necessario attendere la riapertura degli sportelli.

Infine l’Ufficio Relazioni col Pubblico resterà chiuso sino a venerdì 20 marzo compreso anche gli sportelli sportelli URP del Policlinico e dell’Ospedale di Baggiovara. Le segnalazioni potranno essere effettuate via mail poliurp@aou.mo.it per il Policlinico, urpbaggiovara@aou.mo.it per l’Ospedale di Baggiovara o utilizzando il modulo on-line