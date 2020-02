Coronavirus. Unimore sospende lezioni ed esami per tutta la settimana

Tutte le lezioni di ogni Dipartimento dell'Università di Modena e Reggio Emilia saranno sospese per la settimana che va dal 24 febbraio al 1 marzo. L'annuncio sta circolando in queste ore fra gli studenti e il pesonale dell'Ateneo Modenese, con una comunicazione ufficiale del Rettore Carlo Adolfo Porro. Una scelta presa di comune accordo con le altre Università dell'Emilia-Romagna per far fronte all'emergenza sanitaria che si affaccia in modo preoccupante alle porte della Regione.

Seppur in Emilia-Romagna non si segnalano al momento residenti infetti dal Coronavirus, l'alta mobilità che riguarda la popolazione universitaria ha suggerito questa misura di prevenzione, per evitare affollamenti e maggiori rischi di contagio.

Sospesi per tutta la settimana anche le sessioni di esame, che saranno recuperate non appena vi sarà modo.

Si precisa che le altre attività dell’Ateneo continuano regolarmente: quindi tutti gli edifici e uffici Unimore resteranno aperti con orario normale.