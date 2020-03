Coronavirus: sospese tutte le attività della Commissione patenti e Screening

Viene sospesa l'attività della Commissione patenti da oggi fino a data da definire, in relazione all'evolvere della situazione legata al nuovo coronavirus e a quanto previsto dei recenti Decreti normativi.

Sospese anche tutte le attività sanitarie connesse, come i prelievi per esami del sangue, gli esami sulle urine effettuati presso il Laboratorio di Medicina Legale del Policlinico e tutte le visite specialistiche richieste dalla Commissione, in quanto prestazioni non urgenti.

È inoltre sospesa l’attività certificativa degli Ambulatori di Medicina Legale dell’AUSL: rinnovo/conseguimento patenti di guida e nautiche; certificato per porto d’armi; permessi per parcheggio disabili.

Sono state sollecitate le istituzioni competenti, Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile di Modena, quali unici enti in grado di esprimere un eventuale provvedimento di proroga della scadenza delle patenti di guida.

Attività di screening

Sono sospese anche tutte le attività di screening di primo livello, mammella, colon retto e collo dell’utero, compresi gli inviti già spediti, che sono da considerarsi annullati. Proseguono invece le analisi di secondo livello su tutti e tre gli screening e quelle per le pazienti sintomatiche per lo screening mammografico.